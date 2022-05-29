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В Вене прошла акция против массовых изнасилований украинцев российскими оккупантами. ФОТО

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Украинки провели в центре Вены акцию против массовых изнасилований российскими оккупантами украинских женщин, детей и мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Демонстрация проводилась в рамках всемирной акции "Women for Ukraine - женщины для Украины", начатой ​​женщинами в Латвии и Эстонии, ставшие частично обнаженными перед посольством РФ, со связанными за спиной руками и мешками на головах.

Участницы акции в Вене вышли в популярный среди молодежи парк возле Карлплатц в нижнем белье, обляпанном кровью, чтобы привлечь внимание австрийской и мировой общественности к проблеме сексуального насилия на развязанной Россией войне в Украине.

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В Вене прошла акция против массовых изнасилований украинцев российскими оккупантами 01

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В Вене прошла акция против массовых изнасилований украинцев российскими оккупантами 02

"Этой акцией девушки хотели выразить свою поддержку тем, кто подвергся жестоким преступлениям от рук российских оккупантов, чтобы потерпевшие видели поддержку всего мира и знали, что исполнители страшных преступлений будут наказаны. Зверства российских оккупантов против украинских женщин, детей и мужчин не имеют нравственных границ" , - заявили организаторы по ОО "Unlimited Democracy".

В Вене прошла акция против массовых изнасилований украинцев российскими оккупантами 03

В Вене прошла акция против массовых изнасилований украинцев российскими оккупантами 04
В Вене прошла акция против массовых изнасилований украинцев российскими оккупантами 05

Было отмечено, что прямо сейчас, каждый день, русские солдаты насилуют украинцев с особой жестокостью.

"Оккупанты на Херсонщине изнасиловали девочек 12 и 15 лет, шестимесячного ребенка, а трое малолетних мальчиков умерли в результате полученных травм. Не хватает слов чтобы описать тот ужас, который чувствуют украинцы прямо сейчас. Они боятся за свою жизнь, они борются, но их насилуют, пытают, избивают и убивают", - заявляли участницы акции.

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Как сообщалось, в Александровке в Херсонской области российские военные изнасиловали детей - девушек и мальчиков, некоторые из них погибли.

Перехваченные СБУ разговоры российских захватчиков также свидетельствуют о том, что их жены призывают своих мужчин насиловать украинских женщин.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    ‼️‼️Молодцы девочки !!!

    когда насиловали кацапы чеченок и сириек , Саркози Олланд Макрон и Меркель просто ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА И УШИ , и западные СМИ ПРОМОЛЧАЛИ , бо их молчание оплачивали кацапы
  • Amber
    Зеленский знал о нападении,но не хотел паники среди населения,по этому поступил просто- эвакуировал свою семью.
    И пожелал всем хороших майских праздников с шашлыками.
    Мерзавец максимального уровня😡
    А сегодня кацапы вывозят наших детей тысячами в Сибирь и другие регионы раши !!
  • Михайло Назаренко
    Дехто з Офісу Президента щодо москалів вживає слово "геройський" або щось схоже на слово з таким змістом. Героями можна вважати тільки українських захисників, бо ми вони б'ються за свою землю. А московську орду слід вважати не просто загарбниками, але озброєними злочинцями, мародерами, вбивцями і гвалтівниками. У московської так званої армії немає ні людської, ні офіцерської, ні солдатської чести. Це покидьки. Воювати проти цивільних , дітей, жінок, стариків - це можуть тільки ці нелюди.
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