В Харькове официально сформировано подразделение ССО "Азов" Харьков. ФОТОрепортаж

29 мая в Харькове был официально сформирован отряд Сил специальных операций "Азов" Харьков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал Константин Немичев.

Он отметил: "Сегодня в Харькове официально сформировано подразделение ССО "Азов" Харьков. Это еще одно наше боевое подразделение, которое будет действовать на Харьковщине и освобождать нашу землю от оккупантов. Командиром подразделения назначен Анатолий Сидоренко".

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