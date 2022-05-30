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В Харькове официально сформировано подразделение ССО "Азов" Харьков. ФОТОрепортаж

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29 мая в Харькове был официально сформирован отряд Сил специальных операций "Азов" Харьков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал Константин Немичев.

Он отметил: "Сегодня в Харькове официально сформировано подразделение ССО "Азов" Харьков. Это еще одно наше боевое подразделение, которое будет действовать на Харьковщине и освобождать нашу землю от оккупантов. Командиром подразделения назначен Анатолий Сидоренко".

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В Харькове официально сформировано подразделение ССО Азов Харьков 01
В Харькове официально сформировано подразделение ССО Азов Харьков 02
В Харькове официально сформировано подразделение ССО Азов Харьков 03
В Харькове официально сформировано подразделение ССО Азов Харьков 04
В Харькове официально сформировано подразделение ССО Азов Харьков 05
В Харькове официально сформировано подразделение ССО Азов Харьков 06
В Харькове официально сформировано подразделение ССО Азов Харьков 07
В Харькове официально сформировано подразделение ССО Азов Харьков 08

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Топ комментарии

  • Mora Zfayfer
    Король помер.

    не хоронiть живих.

    хлопцiв потрiбно звiльняти з Мордору, спасати вiд страшних тортур та смертi.
  • Urs
    Бортовий авіатехнік вертольота Мі-8 пошуково-рятувальної служби Дмитро Бурлаков вижив після аварії його машини, збитої ворожою ракетою під Маріуполем.

    Вертоліт зазнав аварії 5 квітня під час виконання евакуаційного рейсу за пораненими з іншого раніше збитого вертольота, пише Ізмаїл.city.

    За словами Дмитра, він уже встиг наблизитися до точки евакуації, звідки було видно дим від вертольота, складу якого була потрібна допомога. Однак у цей момент у машину потрапила ракета із переносного зенітного ракетного комплексу російських окупантів.

    Перші дні Дмитро значився у списках загиблих. Пізніше стало відомо, що він живий, проте отримав переломи та проходить лікування у шпиталі в Криму, оскільки потрапив у полон.

    Напередодні Великодня сім'ю льотчика сповістили, що його вдалося обміняти на російського військового. Після визволення з полону Дмитро деякий час перебував у Запоріжжі, потім його відправили на лікування до Львова. Проте після того, як лікарі столичної болгарської лікарні імені Пирогова зголосилися надати українському героєві необхідну медичну допомогу, льотчика перевезли до Софії.

  • Maxim Ak-Murza
    AZOV Akbar!
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