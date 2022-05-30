В Харькове официально сформировано подразделение ССО "Азов" Харьков. ФОТОрепортаж
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29 мая в Харькове был официально сформирован отряд Сил специальных операций "Азов" Харьков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал Константин Немичев.
Он отметил: "Сегодня в Харькове официально сформировано подразделение ССО "Азов" Харьков. Это еще одно наше боевое подразделение, которое будет действовать на Харьковщине и освобождать нашу землю от оккупантов. Командиром подразделения назначен Анатолий Сидоренко".