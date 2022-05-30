Войска РФ вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ вошли на окраины Северодонецка, убиты двое горожан, пять ранены.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это касается северо-восточных и юго-восточных окраин города.

"Тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага вглубь страны. Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел. Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного. Все раненые получили к медицинской помощи и уже находятся в больницах Донетчины", - сообщил Гайдай.

Как информирует глава региона, за 29 мая в Северодонецке разрушены по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и дом культуры, в Золотом – три, в Нырковом, Николаевке, Викторовке – по два.

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Глава Луганщины также сообщил, что россияне перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве.

За минувшие сутки отражены четырнадцать атак врага, уничтожены две артиллерийские системы, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и десять вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа "Куб".