Мощный взрыв прогремел в центре оккупированного Мелитополя, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж (обновлено)

Ранним утром в понедельник, 30 мая, в центре временно оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел в районе ТЦ "Квартал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Мелитополь".

По информации СМИ, взрыв прогремел в 7:50. У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах.

"По предварительным данным взорвалось в районе ТЦ "Квартал", где расположена многоэтажка псевдогубернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Не исключено, что сработали диверсанты. В настоящее время в центре города мелитопольцы наблюдают клубы черного дыма", - говорится в сообщении.

Есть ли пострадавшие и кого или что конкретно взорвали – пока не сообщается.

По уточненным данным, взрыв произошел за кафе "Шторм" между центральной площадью и ТЦ Квартал Балицкого.

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Позже сообщили, что в городе огородили центральную площадь, инцидент изрядно напугал российских оккупантов.

По информации местных жителей, в городе воют сирены, на улицах ездит военная техника. На центральной площади, окруженной оккупантами, в ДК Шевченко расположена "военно-гражданская администрация" российских войск и коллаборантов.

На кадрах, опубликованных СМИ, видно, что на носилках несут раненую в результате взрыва. Предварительно известно, что пострадала Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкого, брата псевдогубернатора Евгения Балицкого. По неподтвержденной информации, ранения получили две женщины и молодой мужчина.

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