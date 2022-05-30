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Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области. Есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура, - Нацполиция. ФОТО

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В течение 28 - 29 мая войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, под обстрелами врага находились областной центр и населенные пункты: Новый Буг, Березнеговатое, Шевченково, Заселье, Любомировка, Мураховка и Прибыш.

Повреждения и разрушения получили 15 объектов гражданской инфраструктуры, из них: многоэтажки, частные жилые дома, гаражи, аптеки и другие здания. Есть погибшие и пострадавшие.

Правоохранители фиксируют последствия российской агрессии по мирному населению и помогают потерпевшим.

Все собранные материалы присоединяются к уголовным производствам, начатым по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Российские оккупанты обстреляли Новый Буг на Николаевщине - центр города значительно разрушен

Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области. Есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура, - Нацполиция 01
Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области. Есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура, - Нацполиция 02
Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области. Есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура, - Нацполиция 03
Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области. Есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура, - Нацполиция 04
Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области. Есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура, - Нацполиция 05
Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаеву и области. Есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура, - Нацполиция 06

Топ комментарии

  • AvroraW
    Куда дели Генерала Марченко, который удачно защищал Николаев, или чересчур удачно?
    Верните немедленно, иначе это будет рассматриваться, как вредительство, как сдача Юга.
    Не знаю, как весь народ, но Николаев точно не простит, нам нужен боевой генерал , а не
    сказочник Ким. Арестовича тоже себе оставьте для сказок своим детям на ночь.
    Народ требует вернуть генерала!!!! Падёт Николаев - падёт Одесса! Господи, ну вы в школе хоть учились?
  • Чайка Київ
  • AvroraW
    Верните генерала Марченко, он потом представит все анализы и поклянётся на верность.
    Сейчас он нужен в Николаеве! Включите уже мозги. Юг в опасности!
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