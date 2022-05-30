Направлено в суд первое дело об изнасиловании во время войны. Обвиняемый – военнослужащий РФ Романов, – Венедиктова. ФОТО

Направлено в суд первое дело об изнасиловании во время войны.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за убийство гражданского мужа и сексуальное насилие над его супругой будут судить Михаила Романова – военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии ВС РФ.

"Киевская областная прокуратура и СБУ в рамках расследования этого позорного военного преступления установили, что в марте во время оккупации Броварского района изверг ворвался в дом в одном из сел и застрелил его хозяина. Пьяный военнослужащий вместе с другим оккупантом, сразу же после убийства несколько раз изнасиловали его жену. Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом", - пишет Венедиктова.

"Даже, несмотря на то, что обвиняемый пока не в наших руках, он не избежит справедливого суда и ответственности перед законом", - резюмирует она.

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