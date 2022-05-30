Рашисты обстреляли Сумщину артснарядами, начиненными флешетами, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня утром артиллерия РФ со стороны российского села Теткино трижды обстреливала приграничье Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Во время одного из обстрелов враг применил артиллерийские снаряды, начиненные флешетами. Стальные стержни из российских снарядов повредили здания и имущество жителей в Шосткинском районе.



Следует заметить, что такие же боевые элементы судмедэксперты находили в телах мирных украинцев, которых рашисты убили в Буче и Ирпене", - говорится в сообщении.

Также пограничники зафиксировали еще три обстрела приграничья Сумщины ночью: 5 минометных выстрелов со стороны российского села Понуры и 6 выстрелов из РСЗО со стороны населенного пункта Гуево.

Также вражеская авиация совершила 2 авиаудара по территории Хотинского поселкового объединенной территориальнй громады.

Смотрите: Войска РФ совершили ракетный и минометный обстрел Сумщины, - ГПСУ





