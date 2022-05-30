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Рашисты обстреляли Сумщину артснарядами, начиненными флешетами, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня утром артиллерия РФ со стороны российского села Теткино трижды обстреливала приграничье Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время одного из обстрелов враг применил артиллерийские снаряды, начиненные флешетами. Стальные стержни из российских снарядов повредили здания и имущество жителей в Шосткинском районе.

Следует заметить, что такие же боевые элементы судмедэксперты находили в телах мирных украинцев, которых рашисты убили в Буче и Ирпене", - говорится в сообщении.

Также пограничники зафиксировали еще три обстрела приграничья Сумщины ночью: 5 минометных выстрелов со стороны российского села Понуры и 6 выстрелов из РСЗО со стороны населенного пункта Гуево.

Также вражеская авиация совершила 2 авиаудара по территории Хотинского поселкового объединенной территориальнй громады.

Смотрите: Войска РФ совершили ракетный и минометный обстрел Сумщины, - ГПСУ

Рашисты обстреляли Сумщину артснарядами, начиненными флешетами, - ГПСУ 01
Рашисты обстреляли Сумщину артснарядами, начиненными флешетами, - ГПСУ 02
Рашисты обстреляли Сумщину артснарядами, начиненными флешетами, - ГПСУ 03

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Топ комментарии

  • izzabaru
    - Борис Джонсон, хватайте ***** за ноги, чтоб не дергался!
    - Сейчас, господин Байден!

  • Mykoła Nedashkovskyy
    Сволота...Німецькі загарбники вважали себе надлюдьми. А це все Шарікови - недолюдки виведені путлєром....
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Почему на Курщине или Белгородщине не разрушен даже сраный местный сельсовет нашими минометами, гаубицами, градами и тд. Заметьте, не говорю об осутствующих у нас ракетах.
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