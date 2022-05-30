Львовские десантники уничтожили взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области РФ, - Командование ДШВ. ФОТО
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Львовские десантники уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Как отмечается, благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.
"Было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов вместе с продвигавшимися вперед бронетехникой", - сообщил командир артиллерийского подразделения 80-й бригады ДШВ.
Следует отметить, что эта российская военная часть еще с 2014 неоднократно противостояла именно Львовским десантникам, и несла значительные потери от защитников Украины.