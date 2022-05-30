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Оккупанты разрушили в Лимане велобазу, открытую только осенью, - Кириленко. ФОТОрепортаж

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Захватывая город Лиман в Краматорском районе Донецкой области, российские войска разрушили там современную велобазу, открытую только осенью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Велокомплекс со специализированной трассой BMX (Bicycle Moto eXtreme. – Ред.) был единственным в своем роде на всю Украину. Мы его строили больше года в рамках президентской программы Большое строительство и открыли в сентябре прошлого года.

Теперь этот комплекс стал еще одной "военной целью" русской армии. Разрушено административное здание, значительные повреждения получили уникальные стартовая рампа и трасса BMX с трамплинами и виражами.

В пятиэтажном общежитии, имеющем тренажерный зал с силовым и интерактивным оборудованием, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, столовую и комнаты для проживания, выбиты окна и частично повреждена крыша", - говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что в 2022 году планировали провести на велобазе в Лимане как минимум два всеукраинских турнира и один международный.

"Эти планы уничтожила Российская Федерация. Мы обязательно все восстановим и еще проведем в этом комплексе не один турнир. А Россия за все заплатит. И поплатится!" – добавил глава ОВА.

Оккупанты разрушили в Лимане велобазу, открытую только осенью, - Кириленко 01

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Оккупанты разрушили в Лимане велобазу, открытую только осенью, - Кириленко 02

Оккупанты разрушили в Лимане велобазу, открытую только осенью, - Кириленко 03

Топ комментарии

  • Banda 77
    Ось результат діяльності Зє-команди - дорог для рашка танков побудували та вєлотреков для мішеней. А армии снарядив не купили... До шашликів готувались замість війни. Результат ви бачите - захоплені міста, зруйновані.. десятки тисяч трупів. Зє банду після війни судити треба - службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків.
  • Rodrigo Diaz
    Так вас підарасів попереджали,будуйте укріплення та вивозьте людей,але гроші понад усе,горіти вам у пеклі зрадники!
  • Dima30
    "Ми його будували більше року в рамках президентської програми Велике будівництво і відкрили торік у вересні. "
    Якби останні три роки ви так оснащували ЗСУ то рашисти відхопили б пздюлін ще на підступах і накивали б п'ятами...
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