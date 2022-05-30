Глава МИД Франции Колонна посетила Бучу. ФОТОрепортаж
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Министерство иностранных дел Франции Катрин Колонна, прибывшая в понедельник с визитом в Украину, посетила Бучу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Сегодня Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Бучу. Буча – символ преступлений российской армии против человечности. Замученные мирные жители, многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры и мародерства россиян – то, что мир никогда не должен забыть", - отметил Кулеба.
Он поблагодарил за солидарность и всестороннюю поддержку иностранных партнеров.