Рашисты обстреляли эвакуационный автомобиль в Луганской области, погиб французский журналист, - Гайдай. ФОТОрепортаж

30 мая российские оккупанты обстреляли бронированный эвакуационный транспорт, который должен был забрать 10 человек из области.