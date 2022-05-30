В Полтаве простились с тремя воинами, которые погибли, защищая Украину. ФОТО

Сегодня в Полтаве возле Свято-Успенского собора простились с тремя военнослужащими, погибшими в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Полтавского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, сотни жителей города, близкие, родные, знакомые и боевые побратимы отдали последнее уважение воинам, положившим жизнь ради свободной Украины.

Старший сержант Бехтир Юрий Анатольевич погиб 25 мая недалеко от населенного пункта Барвенково Харьковской области.

Солдат Перепелица Евгений Игоревич погиб 17 мая во время ракетных обстрелов в поселке Десна на Черниговщине.

Солдат Гармаш Владимир Алексеевич погиб 23 мая вблизи населенного пункта Барвенково Харьковской области.

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Похоронили украинских защитников в громадах Полтавской области с военными почестями.