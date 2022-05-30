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В Николаевской области задержаны поселковый председатель и депутат поселкового совета, которые сотрудничали с оккупантами, - прокуратура. ФОТО

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На Николаевщине поселковому голове и депутату поселкового совета сообщено о подозрении в государственной измене за сотрудничество с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

В Николаевской области задержаны поселковый председатель и депутат поселкового совета, которые сотрудничали с оккупантами, - прокуратура 01

По данным следствия, во время оккупации российскими войсками пгт Первомайское и Белозерка в марте 2022 года представители органов местного самоуправления добровольно перешли на сторону врага.

Поселковый председатель призвал местных жителей не оказывать вооруженное сопротивление Вооруженным силам РФ, запрещал сооружение блокпоста у въезда в пгт Первомайское и организовал размещение оккупантов в помещении Белозерской школы. А его подельник, депутат поселкового совета, разместил оккупантов в помещении школы в пгт Первомайское, снабдил их водой и электрогенератором.

В Николаевской области задержаны поселковый председатель и депутат поселкового совета, которые сотрудничали с оккупантами, - прокуратура 02

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Оба мужчины задержаны, им сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Топ комментарии

  • Oleg Zaporogec
    Таких мерзенних гнид

    треба вішати і у інших сепаратизм зменшиться бо безкарність сепарам це погано для нашої української державності
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    На нари колаборантсьих потвор,в уранові копальні,на довічне,з обушком за миску баланди!!))
  • буков
    Голова ладно, закликав до співпраці. А от вина того, кого змусили відкрити школу і дати воду набагато менше, ніж тих, хто відкрив Херсон і Чонгар.
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