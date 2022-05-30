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Франция передала МВД Украины 6 пожарно-спасательных автомобилей и 7 автомобилей медицинской помощи. ФОТО

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Шесть пожарно-спасательных автомобилей и семь автомобилей медицинской помощи получило сегодня МВД Украины от правительства Французской Республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Франция передала МВД Украины 6 пожарно-спасательных автомобилей и 7 автомобилей медицинской помощи 01

Передача техники состоялась в 25 пожарно-спасательной части Киева с участием министра иностранных и европейских дел Франции Кэтрин Колонны.

Франция передала МВД Украины 6 пожарно-спасательных автомобилей и 7 автомобилей медицинской помощи 02

"Автомобили первой помощи, пожарные автоцистерны, специальная аварийная техника будут направлены на выполнение неотложных мер по ликвидации последствий завалов жилых домов, тушению пожаров, спасению и эвакуации людей, а также обеспечению выполнения других работ", - говорится в сообщении.

Франция передала МВД Украины 6 пожарно-спасательных автомобилей и 7 автомобилей медицинской помощи 03

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Франция передала МВД Украины 6 пожарно-спасательных автомобилей и 7 автомобилей медицинской помощи 04

Это уже третий транш техники для ГСЧС Украины, который передает Франция.

Топ комментарии

  • Валдис Унар
    Спасибо Франции за ценные подарки).
  • Яр Холодний
    Ну і до чого тут це? Аби "висраться"? Продивився я комплектування тих машин! Та нам до подібного - "як до Києва - рачки!" Це не просто 6 одиниць пожежних машин Це пожежний підрозділ для ліквідації аварій та пожеж Там і висувна драбина, і пожежна автоцистерна, і сильний дизель-генератор, і автомобіль з набором електромеханічних інструментів для ліквідації завалів Загалом - прекрасний підрозділ МНС саме по ліквідації наслідків вибухів - саме те що зараз треба!
    То чим ти невдоволений?
  • Чайка Київ
    Дякуємо.
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