Посол США Бринк почтила память погибших при защите Украины и вручила верительные грамоты в МИД. ФОТОрепортаж
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Посол США в Украине Бриджит Бринк почтила память погибших при защите Украины и вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.
"Наш первоочередной приоритет – помочь Украине защититься. В этот День памяти я почтила тех, кто погиб, защищая свою страну, вручила верительные грамоты в МИД Украины и начала обсуждение того, как мы можем поддержать Украину".