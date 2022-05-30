Посол США Бринк почтила память погибших при защите Украины и вручила верительные грамоты в МИД. ФОТОрепортаж

Посол США в Украине Бриджит Бринк почтила память погибших при защите Украины и вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.

"Наш первоочередной приоритет – помочь Украине защититься. В этот День памяти я почтила тех, кто погиб, защищая свою страну, вручила верительные грамоты в МИД Украины и начала обсуждение того, как мы можем поддержать Украину".

Смотрите также: Новый посол США Бринк прибыла в Киев. ФОТО





