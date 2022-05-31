Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые, - Кириленко. ФОТОрепортаж
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Захватчики ночью нанесли ракетный удар по Славянску, в результате которого по меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.
"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара, нанесенного россиянами ночью по Славянску.
Пострадала школа и не менее семи многоэтажек. В настоящее время проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить уже после их завершения.
Этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди.
Еще раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь - сохраните свои жизни. Путин ведет войну на истребление украинцев", – говорится в сообщении.