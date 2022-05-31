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Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые, - Кириленко. ФОТОрепортаж

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Захватчики ночью нанесли ракетный удар по Славянску, в результате которого по меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара, нанесенного россиянами ночью по Славянску.

Пострадала школа и не менее семи многоэтажек. В настоящее время проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить уже после их завершения.

Этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди.

Еще раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь - сохраните свои жизни. Путин ведет войну на истребление украинцев", – говорится в сообщении.

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Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые, - Кириленко 01


Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые, - Кириленко 02

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Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые, - Кириленко 03

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые, - Кириленко 04

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Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые, - Кириленко 05

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Топ комментарии

  • Claudia Smith
    Жахливо(((. Сссуки, сволочі! Коли ми вже їх виб'ємо((
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Удивительно, что у нас это не подается как моральное разложение и осознание несправедливости войны. А по чесному - просто не заплатили. Если бы заплатили то снова бы эта часть полезла в бой.
  • SlavaGeroyam
    спросите об этом 73% людей которые устали от войны , которые проголосовали по приколу...как-то так получается..
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