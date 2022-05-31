Из-за обстрелов оккупантов в Лисичанске есть погибшие и раненые, продолжается штурм Северодонецка, - Гайдай. ФОТО
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не знаем, сколько жертв за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики. Наверное, многие из нас с возмущением просматривали видео, где их радостно встречают местные. В основном это постановочные сцены. Оставшиеся в городе тысячи боятся мести или расправы без причин, как это было в Буче. Или как вчера в Лисичанске, где россияне расстреляли машину с французскими журналистами. Они хотели снять материал об эвакуации мирного населения, но попали под каток "русского мира". Парень погиб на месте. Еще три человека, в частности, сопровождающие, ранены. Как я сообщал ранее, эвакуация приостановлена", – отмечает Гайдай.
Тело еще одного погибшего мужчины найдено у его дома в Лисичанске, расположенного в районе Пролетарского моста. В Золотом ранена женщина.
За минувшие сутки, как сообщает Гайдай, в Северодонецке повреждены 12 домов, в Лисичанске – 12 и заведение общепита, в Горном – девять и детский сад, в Тошковке, которую россияне штурмуют, – по меньшей мере шесть, в Нирково, Викторовке, Николаевке – всего шесть.
Основные усилия сейчас россияне сосредоточивают на установлении контроля над городом Северодонецк.
"Штурмуют, но не имеют успеха, в районах Золотого, Камышевахи, Нирково, боевые действия там продолжаются", - отмечает глава региона.
Он также напоминает, что за минувшие сутки на фронте региона отбиты восемь атак врага, уничтожены один танк, четыре артиллерийских системы, пять боевых бронированных машин и два вражеских автомобиля.
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