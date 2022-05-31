Из-за обстрелов оккупантов в Лисичанске есть погибшие и раненые, продолжается штурм Северодонецка, - Гайдай. ФОТО

Из-за российских обстрелов двое погибших и трое раненых в Лисичанске. Войска РФ штурмуют в районах Северодонецка и Тошковки, разрушили детсад в Горном.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не знаем, сколько жертв за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики. Наверное, многие из нас с возмущением просматривали видео, где их радостно встречают местные. В основном это постановочные сцены. Оставшиеся в городе тысячи боятся мести или расправы без причин, как это было в Буче. Или как вчера в Лисичанске, где россияне расстреляли машину с французскими журналистами. Они хотели снять материал об эвакуации мирного населения, но попали под каток "русского мира". Парень погиб на месте. Еще три человека, в частности, сопровождающие, ранены. Как я сообщал ранее, эвакуация приостановлена", – отмечает Гайдай.













Тело еще одного погибшего мужчины найдено у его дома в Лисичанске, расположенного в районе Пролетарского моста. В Золотом ранена женщина.

За минувшие сутки, как сообщает Гайдай, в Северодонецке повреждены 12 домов, в Лисичанске – 12 и заведение общепита, в Горном – девять и детский сад, в Тошковке, которую россияне штурмуют, – по меньшей мере шесть, в Нирково, Викторовке, Николаевке – всего шесть.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, есть погибшие и раненые, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Основные усилия сейчас россияне сосредоточивают на установлении контроля над городом Северодонецк.

"Штурмуют, но не имеют успеха, в районах Золотого, Камышевахи, Нирково, боевые действия там продолжаются", - отмечает глава региона.

Он также напоминает, что за минувшие сутки на фронте региона отбиты восемь атак врага, уничтожены один танк, четыре артиллерийских системы, пять боевых бронированных машин и два вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Х-59МК.