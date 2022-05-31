Более 1500 украинцев эвакуировали с временно оккупированных территорий Харьковщины, - Синегубов. ФОТО

Более 1500 украинцев эвакуировали с временно оккупированных территорий Харьковщины

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все они уже в безопасности. Это женщины, дети, пожилые люди, лица с инвалидностью. Для всех организовали подвоз в зависимости от запросов эвакуированных - автобусами довезли в логистические центры. Еще 16 человек удалось эвакуировать по железной дороге.

"Всех эвакуированных обеспечили питанием, медицинской и психологической помощью. На месте анализируем потребности и запросы для принятия дальнейших логистических решений. Мы все благодарны за консолидацию усилий, быстрые и взвешенные решения: волонтерские организации - Help me Kharkiv, Несокрушимый Харьков, Eventroom, D20 Kharkiv Help, "Красный крест", областные и местные власти, спасатели, правоохранители", - отметил Синегубов.

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