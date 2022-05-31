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РФ хочет легализовать похищение детей. Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства украинскими детьми-сиротами, - Денисова. ДОКУМЕНТ

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Путин уже подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, недееспособными лицами, являющимися гражданами Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Омбудсмен Людмила Денісова.

РФ хочет легализовать похищение детей. Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства украинскими детьми-сиротами, - Денисова 01

"Заявление о принятии в гражданство от имени ребенка будут подавать опекун, попечитель, руководитель учреждения, в котором находятся дети, или председатель органа опеки и попечительства, то есть самоназначенный глава местной власти. Согласие ребенка на предоставление ему гражданства РФ будет записываться только когда ребенок достиг 14 лет. Этим шагом власти России хотят легализовать похищение украинских детей, которые не имеют родных родителей и не могут себя в полной мере защитить самостоятельно", - говорится в сообщении.

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Денисова отмечает, что наибольшей угрозой является то, что это позволит РФ быстро и без всяких препятствий осуществлять усыновление наших детей. Насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую является геноцидом в соответствии со статьей 6 Римского устава международного уголовного суда", - отмечает Омбудсмен Людмила Денисова.

Уполномоченная обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты нарушений прав детей Украины.

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Топ комментарии

  • Senator 0eaca536
    Дохлая дохтар Лиза украла детей Донбасса в кодичестве более 500...упала в Черное море внезапно вместе с хором кажись Александрова...летели в Сирию с концертом.
    Типа поздраалять крыс путлера с раБедой над Сирией...Гагарин тоже долетался

    .
    Крыcы позорные..
    Бог все видит...
  • УАВ
    ***** зеленоплісняві, які замість завчасної евакуації, допустили викрадення цих дітей рашистами, мають отримати тривалі терміни ув'язнення. Бо ніякої остаточної перемоги не буде, допоки потурачі війни зі слуг підарасів, не понесуть заслуженого покарання.
  • Stanislav Voronenko
    Ніяких перемовин доки не виведуть війська, не повернуть дітей і дорослих, а потім перемовини лише про розмір репарацій
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