За сутки россияне обстреляли в Донецкой области 12 населенных пунктов. Есть жертвы, – Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Разрушения получили 26 гражданских объектов - жилые дома, две школы, завод, аммиакопровод, критическая инфраструктура. Полицейские задокументировали последствия военных преступлений РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Нацполиции.

Российские войска нанесли удары по населенным пунктам – Авдеевка, Бахмут, Торецк, Николаевка, Славянск, Нью-Йорк, Очеретино, Орловка, Нелиповка, Нетайлово, Майское, Закотное.





Враг обстрелял Донбасс из авиации, артиллерии, танков, стрелкового оружия. Под утро, когда жители спали, оккпунты нанесли авиаудар по центру Славянска, есть погибшие и травмированные. На местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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