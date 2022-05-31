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"Люди погибали в кроватях": Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Около 1:30 ночи российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент Коммуникации Нацполиции.

"Оккупанты продолжают поражать своей жестокостью. Очередная бомбардировка жилого сектора, как всегда цинично и жестоко - ночью. Люди гибли в постелях. Российские войска нанесли удар по Славянску сегодня в 01.30. После попадания ракеты Искандера в квартирах произошел пожар. На месте работали полиция и ГСЧС. В результате ракетного удара повреждены восемь жилых многоэтажек, школа, детский сад и гаражный кооператив", - говорится в сообщении.

Правоохранители помогали спасать людей, обходили поврежденные дома, выявляли тех, кому нужна помощь. Текущее количество пострадавших устанавливается.

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Люди погибали в кроватях: Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску 01
Люди погибали в кроватях: Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску 02
Люди погибали в кроватях: Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску 03
Люди погибали в кроватях: Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску 04
Люди погибали в кроватях: Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску 05
Люди погибали в кроватях: Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску 06
Люди погибали в кроватях: Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску 07
Люди погибали в кроватях: Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску 08

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Топ комментарии

  • Николай Ворошилов
    Штепу привязать на цепь - пусть встречает "наших ребят".....
  • techcontrol
    Ну ты и тварь!Я из Славянска -80% за Украину!Мы вынуждены выезжать и бросать все что у нас было!Желаю тебе ощутить такое!А во Львове не ловят колобарантов?или в Луцке?из-за таких как ты наш народ и делят!Диванный экспёрд
  • Alexey Chernyavsky
    Баден, тебе не надоело война в одну калитку. Или свинособакам можно все, а нам болт.
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