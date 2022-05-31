"Люди погибали в кроватях": Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Около 1:30 ночи российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент Коммуникации Нацполиции.
"Оккупанты продолжают поражать своей жестокостью. Очередная бомбардировка жилого сектора, как всегда цинично и жестоко - ночью. Люди гибли в постелях. Российские войска нанесли удар по Славянску сегодня в 01.30. После попадания ракеты Искандера в квартирах произошел пожар. На месте работали полиция и ГСЧС. В результате ракетного удара повреждены восемь жилых многоэтажек, школа, детский сад и гаражный кооператив", - говорится в сообщении.
Правоохранители помогали спасать людей, обходили поврежденные дома, выявляли тех, кому нужна помощь. Текущее количество пострадавших устанавливается.