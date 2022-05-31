Обстрел Славянска: Три человека погибли, шестеро пострадавших. ФОТОрепортаж
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В результате обстрела Славянска рашистами погибли три человека
Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью в городе Славянск в результате вражеских обстрелов произошло возгорание нескольких квартир в многоэтажках, сгорел автомобиль.
В местной школе и еще в нескольких жилых домах выбиты окна, иссечены стены. Пожар, возникший в результате обстрела, спасателями ликвидирован.
Погибли три человека и пострадали шестеро", - сообщили сотрудники ГСЧС.
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