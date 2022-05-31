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В Полтавской области разоблачили схему вывода средств вагоностроительного завода на счета российских предприятий, - Офис Генпрокурора. ФОТО

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Киевской городской прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом в отношении должностных лиц ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" по фактам завладения средствами предприятия и финансирования насильственного захвата государственной власти, изменения государственной границы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины

В Полтавской области разоблачили схему вывода средств вагоностроительного завода на счета российских предприятий, - Офис Генпрокурора 01

"В ходе досудебного расследования установлено, что при содействии гражданина РФ, которому принадлежит 25% акций, завод систематически производил закупку деталей для строительства вагонов у предприятий РФ по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства низшей стоимости", - говорится в сообщении.

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Правоохранители провели санкционированные обыски на территории завода, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, подтверждающие противоправные действия, совершенные гражданином РФ. По ходатайству прокуроров корпоративные права завода арестованы, решается вопрос передачи их в управление АРМА.

Топ комментарии

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    а ще цікаве питання: чому власність московитів досі не націоналізована?
  • jklpqrs
    у кацапа 25% акций. Мне это снится?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергові мерзенні гниди...
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