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Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА. ФОТО

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Сегодня ночью несколько часов враг бил по жилым кварталам населенного пункта Камышеваха Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

Как отмечается, строгое соблюдение норм безопасности снова спасло жителей Камышевахи. По словам главы громады Юрия Карапетяна, своевременное укрытие в безопасном месте позволило избежать жертв и раненых.

Жилищный фонд получил серьезные разрушения.

Руководство громады вместе с областными властями проводит эвакуацию и призывает местных жителей не пренебрегать возможностью добраться до более безопасных мест.

Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА 01
Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА 02
Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА 03
Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА 04
Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА 05
Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА 06
Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА 07
Враг несколько часов бил по жилым кварталам Камышевахи Запорожской области, много серьезных разрушений, - ОВА 08

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Топ комментарии

  • МГМ
    К большому сожалению и огорчению мудрый украинский народ ещё очень долго будет умываться кровавыми слезами за сделанный в своё время выбор этого пре3.14здента и его зелёной плесени. Но надо надеяться на лучшее и не всё ещё потеряно. Смерть русо-фашистским оккупантам.
  • Стороннімв Богдан
    Сумно. Якщо вони просунуться ще на 20 км в напрямку Запоріжжя то вже зможуть бити градами по місту.
  • Polonez
    Кто-нибудь может пояснить,ну вот орки НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ стреляют по Комышевахе, а наши что, сидят и смотрят? Или нечем отвечать? Так мы же УЖЕ получили западные гаубицы! Или их не всем распределили?
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