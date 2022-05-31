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Разведчики ДШВ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов. ФОТОрепортаж

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Разведчики Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, в одном из районов выполнения задач воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов.

"Продолжаем и дальше выполнять боевые и уничтожать врагов Украины", - говорится в сообщении.

Разведчики ДШВ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов 01
Разведчики ДШВ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов 02
Разведчики ДШВ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов 03
Разведчики ДШВ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов 04
Разведчики ДШВ уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов 05

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Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Камуфляж довольно свеженький. Видать либо новенькие либо на передке еще не бывали. Ну теперь и не будут)
  • AbOriginal_UA
    И все так чинно, благородно.....
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    "Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги..."
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