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Президент Словакии посетила Ирпень и Бородянку и встретилась с Зеленским. ФОТО

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Президентша Словакии Зузана Чапутова приехала с визитом в Украину, сегодня она посетила разрушенные российскими войсками Ирпень и Бородянку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в фейсбуке Чапутовой.

"В Бородянке и Ирпене я собственными глазами видела следы разрушений, которые принесли в Украину российские солдаты. За сотни километров к востоку и югу тысячи других мирных жителей Украины - женщин, мужчин, детей - все еще сталкиваются с такими же опустошениями. Я верю, что когда это ужас закончится, Украина снова расцветет. Как сегодня среди разрушенных домов в Бородянке или Ирпене расцвели цветы", - написала Чапутова.

Президент Словакии посетила Ирпень и Бородянку и встретилась с Зеленским 01

Чапутова сегодня также встретилась в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, сообщил на странице в фейсбуке заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

Президент Словакии посетила Ирпень и Бородянку и встретилась с Зеленским 02

"Зузана подтвердила Зузаны) – именно под таким лозунгом проходит визит президентки Словацкой Республики Зузаны Чапутовой в Киеве. А Зузаны это тоже словацкие 155мм САУ. А еще личное лоббирование статуса кандидата Украины в ЕС, оборонная поддержка, взаимодействие в энергетической сфере, возможен совместный погранично-таможенный контроль", - говорится в сообщении.

Президент Словакии посетила Ирпень и Бородянку и встретилась с Зеленским 03

Также сообщается, что Чапутова также выступила перед депутатами Верховной рады и проведет переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Директор Департамента коммуникаций Офиса президента Словакии Йозеф Матей сообщил, что по возвращении из Украины Чапутова проведет специальную пресс-конференцию.

Как сообщалось, министр обороны Словакии Ярослав Над подтвердил, что его страна передаст Украине 8 самоходных гаубиц Zuzana 2.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    NAŠA LÁSKA - любимый президент словаков
  • Віктор Степаненко
    Декорації для відосиків зелі - вони на крові і кістках українців вибудовані .
  • Яр Холодний
    Як же ця "гнида зелена" страждає "нарцисизмом" ! Самці приматів, які претендують на лідерство, стараються частіше розставлять ноги, щоб було видно їх геніталії І ця "зелена макака" туди ж - ставить ноги "врозкаряку"!
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