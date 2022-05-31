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Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе в Северодонецке, - Гайдай. ФОТО

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В результате авиаудара российских оккупантов по Северодонецку произошла утечка азотной кислоты.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе в Северодонецке, - Гайдай 01

"Авиаудар по Северодонецку. рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе", - говорится в сообщении.

Чиновник призвал жителей Луганщины не выходить из укрытий и подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.

Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе в Северодонецке, - Гайдай 02

Отмечается, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые.

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Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.

Топ комментарии

  • nav svargi
    glavnoe shtoby veter na rashku podul...
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Все ок. Вітер на ростовську обл.
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    здохніть, кацапи
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