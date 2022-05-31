За 31 мая в Донецкой области погибли 4 мирных жителя, 7 - ранены, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Во вторник, 31 мая, в Донецкой области в результате обстрелов российскими войсками погибли 4 мирных жителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 31 мая россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске и 1 в Райгородке. Еще 7 гражданских получили ранения", - написал Кириленко.

Он также отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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