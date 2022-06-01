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Рашисты вывозят награбленное украинское зерно в оккупированный Крым. ФОТО

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Из захваченных Россией областей Украины колонны грузовиков везут в оккупированный Крым награбленное зерно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Рашисты вывозят награбленное украинское зерно в оккупированный Крым 01

Кузова грузовых автомобилей закрыты тентами, среди номерных знаков преобладают номера крымского региона, а также Краснодарского края, примерно 15% – город Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Один из водителей, с которым удалось поговорить корреспонденту Крым. Реалии, сказал, что это зерно украинское и везут его в Севастополь, но отказался сообщить, из какой именно оккупированной области юга Украины зерно взяли.

Рашисты вывозят награбленное украинское зерно в оккупированный Крым 02

Журналист в течение нескольких часов насчитал около 30 грузовиков с зерном, которые двигаются от Джанкоя в направлении Симферополя и более 10 – в направлении Симферополя в Севастополь. Часть зерновозов перед Симферополем повернула в сторону Керчи.

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Топ комментарии

  • Сергій Матвієнко b61c3773
    мародерство на государственном уровне.

    страна воров.
  • Ivan Pidbujpata
    а ще вони гвалтують, вбивають, руйнують.. а ми шо?

    https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ

    думайТЄ!
  • Amber
    Крадуть кацапи все - зерно , метал , меблі , пральні машини і найстрашніше , це крадуть наших дітей і вивозять до Сибіру 😠
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