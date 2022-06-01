Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"31 мая в 18:55 захватчики из самолета атаковали объединение "Азот", в результате чего произошел выброс ядовитых веществ. Днем враг произвел артиллерийский обстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске – зафиксированы повреждения нескольких помещений. Продолжается циничное уничтожение жилого фонда", - говорится в сообщении.
Сергей Гайдай добавляет, что в Горном россиянами разрушены по меньшей мере шесть домов и местная школа искусств, во Врубовке – шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два.
"Штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города. Кроме того, россияне пытаются вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Комышевахи и Ныркового" , – отмечает глава ОВА.
За минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей.