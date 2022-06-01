Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай. ФОТОрепортаж

15 57956
В Луганской ОВА отмечают, что оккупанты ведут штурмовые действия, закрепляются в центре Северодонецка, при этом продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"31 мая в 18:55 захватчики из самолета атаковали объединение "Азот", в результате чего произошел выброс ядовитых веществ. Днем враг произвел артиллерийский обстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске – зафиксированы повреждения нескольких помещений. Продолжается циничное уничтожение жилого фонда", - говорится в сообщении.

Сергей Гайдай добавляет, что в Горном россиянами разрушены по меньшей мере шесть домов и местная школа искусств, во Врубовке – шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два.

Также читайте: Большая часть Северодонецка контролируется россиянами, почти 100% инфраструктуры города разрушены, - Гайдай

Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 01
Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 02
Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 03

"Штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города. Кроме того, россияне пытаются вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Комышевахи и Ныркового" , – отмечает глава ОВА.


Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 04
Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 05
Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 06
Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 07
Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 08
Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 09
Россияне вошли в центральные районы Северодонецка. Обстрелы Луганской области не прекращаются, - Гайдай 10

За минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Кацапы четко усвоили тактику *****,чтобы войти в город-надо его предварительно стереть с лица земли. Так же делалось у нас в Рубежном. Они отлично знают, что им там не жить. Разграбили все квартиры, поотжимали машины и пошли дальше. Главное повесить свою ссанную тряпку и как скрепу оставить кучу фекалий в ограбленной квартире. Они как саранча расползаются по стране.Аж мерзко.
  • Colt
    Як увійшли, так і вийдуть. Виметуться.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Лисичанськ за річкою. На високому березі. Мости підірвані. Плюс 155 калібри під'їхали.
    Це може бути для орків Мощун-9 чи Білогорівка-4.
    Побачимо...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости