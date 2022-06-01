Новости Фото • Война

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30,7 тыс. человек, 208 самолетов, 175 вертолётов, 1361 танк и 3343 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

8 88423
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 июня потери личного состава противника составляют примерно 30,7 тысячи человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Итак, общие боевые потери РФ с начала войны с 24.02 по 01.06 ориентировочно составили:

личного состава около 30700 (+200) человек ликвидировано

танков 1361 (+3) ед,

боевых бронированных машин 3343 (+41) ед,

артиллерийских систем 659 (+10) ед,

РСЗО (+0) ед,

средства ПВО 94 (+1) ед,

самолетов 208 (+0) ед,

вертолетов 175 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня 519 (+4),

крылатые ракеты 120 (+0),

корабли /катера 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерны 2290 (+15) ед,

специальная техника 49(+1).

Также читайте: Оккупанты понесли потери на Славянском направлении и отвели войска в Изюм, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30,7 тыс. человек, 208 самолетов, 175 вертолётов, 1361 танк и 3343 бронированные машины 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Скільки ще цієї кацапської мерзоти потрібно вбити,щоб вони пішли з України врешті решт?
  • Claudia Smith
    Ого, скільки ББМ набили!! Нічого собі!
  • Алекс Меркурий
    Это условные данные.Мы никогда не узнаем сколько орков было уничтожено ...Ведь мы не знаем сколько гибнет там,куда мы стреляем.В наступрлении гибнет в 5-6 раз больше чем в обороне .Если *************** в последний бой абсолютно все,то их силы на исходе или почти на исходе.Рано или поздно они начнут буксовать на всех фронтах и перейдут к обороне.А Украине нужно не ждать пока запад даст оружие,а самим закупать артиллерийские системы,снаряды к ним,РСЗО и ракеты к ним.Пусть не нового образца ,а старого,но надежного.Есть страны у корых этого оружия море .Которые долго не воевали и им нужно обновлять оружие.А нам пригодится.Главное,чтобы снарядов и градов было очень много.Чтобы можно было утюжить каждый день...Сыпать и сыпать.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости