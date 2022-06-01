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Россияне снова нанесли ракетный удар по Славянску, - ВГА. ФОТО

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1 июня оккупанты снова нанесли ракетный удар по Славянску. Разрушены дома, предварительно – без жертв.

Об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Утро первого дня лета в Славянске снова нехорошее. Ракетным ударом разрушены 3 частных дома в одном из микрорайонов города. Еще около десяти получили повреждения. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Россияне снова нанесли ракетный удар по Славянску, - ВГА 01
Россияне снова нанесли ракетный удар по Славянску, - ВГА 02

"Не ждите, пока "прилетит" именно к вам! Эвакуируйтесь!" - в очередной раз призвал глава громады.

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