Россияне снова нанесли ракетный удар по Славянску, - ВГА. ФОТО

1 июня оккупанты снова нанесли ракетный удар по Славянску. Разрушены дома, предварительно – без жертв.

Об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Утро первого дня лета в Славянске снова нехорошее. Ракетным ударом разрушены 3 частных дома в одном из микрорайонов города. Еще около десяти получили повреждения. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.





"Не ждите, пока "прилетит" именно к вам! Эвакуируйтесь!" - в очередной раз призвал глава громады.