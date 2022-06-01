Россияне продолжают обстреливать Донетчину. Наиболее интенсивно – в центре области, - Кириленко. ФОТО
Об этом сообщает глава Донечкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
Наиболее интенсивные обстрелы россияне вели в центре области: в Авдеевской и Очеретинской громадах. Всю ночь было громко вокруг Авдеевки, а под утро россияне несколько раз обстреляли и сам город: снаряды прилетели на восточную окраину, в старый город и в район АКХЗ. Информацию относительно масштабов повреждений уточняем.
Очеретино ночью подверглось артиллерийским обстрелам – частично разрушен Центр безопасности граждан, несколько жилых домов, магазин и поврежден ЦНАП. В Марьинской громаде россияне нанесли авиаудар в районе Новомихайловки – без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.
Кириленко добавил, что в Константиновской громаде частично отсутствует водоснабжение – воду людям подвозят.
"Продовжуємо евакуацію цивільних з прифронтових громад. Тих, хто досі залишається на місці, забезпечуємо гуманітарною допомогою.Евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!", - підкреслив очільник ОВА.