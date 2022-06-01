Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине. Били из авиации, РСЗО "Буратино", артиллерии, танков, стрелкового оружия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов, убили мирных жителей. Разрушения получили 17 гражданских объектов — жилые дома, детский сад, кафе, хозяйственные постройки, админздание.

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска били по населенным пунктам – Авдеевка, Славянск, Нелиповка, Яровая, Очеретино, Райгородок, Семеновка, Каменка, Ласточкино, Романовка. Враг обстрелял Донетчину из авиации, реактивных систем залпового огня "Буратино", артиллер стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Смотрите: Россияне продолжают обстреливать Донетчину. Наиболее интенсивно – в центре области, - Кириленко. ФОТО













На местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.