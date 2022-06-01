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Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине. Били из авиации, РСЗО "Буратино", артиллерии, танков, стрелкового оружия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов, убили мирных жителей. Разрушения получили 17 гражданских объектов — жилые дома, детский сад, кафе, хозяйственные постройки, админздание.

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска били по населенным пунктам – Авдеевка, Славянск, Нелиповка, Яровая, Очеретино, Райгородок, Семеновка, Каменка, Ласточкино, Романовка. Враг обстрелял Донетчину из авиации, реактивных систем залпового огня "Буратино", артиллер стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Смотрите: Россияне продолжают обстреливать Донетчину. Наиболее интенсивно – в центре области, - Кириленко. ФОТО

Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине. Били из авиации, РСЗО Буратино, артиллерии, танков, стрелкового оружия, - Нацполиция 01
Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине. Били из авиации, РСЗО Буратино, артиллерии, танков, стрелкового оружия, - Нацполиция 02
Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине. Били из авиации, РСЗО Буратино, артиллерии, танков, стрелкового оружия, - Нацполиция 03
Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине. Били из авиации, РСЗО Буратино, артиллерии, танков, стрелкового оружия, - Нацполиция 04
Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине. Били из авиации, РСЗО Буратино, артиллерии, танков, стрелкового оружия, - Нацполиция 05
Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине. Били из авиации, РСЗО Буратино, артиллерии, танков, стрелкового оружия, - Нацполиция 06

На местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии

  • Александр Васильевич 928f02dc
    Буратино дальнось действи 4 км, неужели нечем спалить эту хрень?
  • Nikolai Chizhevsky
    Украинские военные, которые смело держат оборону Луганщины, объяснили, почему им так необходимо оружие от западных партнеров. Они заявили, что без ракет большой дальности и систем залпового огня остаются простой мишенью для оккупантов.Об этом рассказали защитники Северодонецка журналистам итальянского издания La Repubblica, побывавшим в Бахмуте. Глаза военных "наполняются гневом", когда они говорят об оттягивании поставок в Украину тяжелого вооружения."Какого черта вы, жители Запада, ждете? Когда вы отправите нам ракеты большой дальности?", - спрашивает боец ВСУ Артем. "Мне тридцать, у меня две дочери в Полтаве и жена, которую я редко вижу. Я не хочу умирать... Но мы умираем там, давайте разберемся, мы умираем массово. Они буквально вырезают нас своей артиллерией", - добавляет он.Артем уверен, что без западного оружия Луганщину отстоять не удастся. "Мы держим свою позицию, но я не знаю, сколько еще мы сможем защищать линию Северодонецка. Несколько дней, может быть, неделя, не больше", - уверяет он.Слова военного подтверждает его собрат Иван, объясняющий ситуацию в районе с помощью четких расчетов. "У россиян есть три артиллерийские дивизии. Каждая из дивизий имеет 18 орудий, каждая способна выстрелить 160 выстрелов. Это значит, что они могут выпустить 8000 ракет на площадь в четыре квадратных километра в день! Без тяжелого оружия с Запада их невозможно остановить!", - подытоживает украинский защитник.
  • Kan Kan 21c2f560
    Надо просто перестать стрелять
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