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Россия ворует детство у наших детей, но мы не дадим уничтожить наше будущее, - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Президент Владимир Зеленский в день защиты детей подчеркнул, что Украина защитит каждого маленького украинца.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"1 июня всегда было днем тепла, радости и детских улыбок. Россия затмила этот день войной, Россия ворует детство у наших детей, она хочет уничтожить наше будущее. Но мы даем достойный отпор и защитим каждого украинского ребенка. Ради будущего Украины, ради мирного неба и счастливого детства", - подчеркнул он.

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Россия ворует детство у наших детей, но мы не дадим уничтожить наше будущее, - Зеленский 01
Россия ворует детство у наших детей, но мы не дадим уничтожить наше будущее, - Зеленский 02
Россия ворует детство у наших детей, но мы не дадим уничтожить наше будущее, - Зеленский 03
Россия ворует детство у наших детей, но мы не дадим уничтожить наше будущее, - Зеленский 04
Россия ворует детство у наших детей, но мы не дадим уничтожить наше будущее, - Зеленский 05
Россия ворует детство у наших детей, но мы не дадим уничтожить наше будущее, - Зеленский 06
Россия ворует детство у наших детей, но мы не дадим уничтожить наше будущее, - Зеленский 07
Россия ворует детство у наших детей, но мы не дадим уничтожить наше будущее, - Зеленский 08

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Ввже Маріуполь з азовцями врятував!! Прибери свої ручонки від дітей!!))
  • Marie Mbange
    Вже аж нудить від цього популізму
  • Підлога Маккартні
    "Он все знает, дает советы военные, отцу, в том числе, какие нам нужно закупить танки, самолеты и чего нам не хватает... Какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт. С ним можно об этом говорить месяцами", - поделилась первая леди с улыбкой на лице.
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