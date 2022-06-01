Шесть офицеров-рашистов ликвидированы в Украине. ФОТОрепортаж

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило имена шести ликвидированных в Украине командиров рашистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Встречайте российских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой:

командир взвода снайперов старший лейтенант Носков Андрей;

старший лейтенант Горлатых Дмитрий;

лейтенант Агарагимов Аслан;

лейтенант Ханнанов Ильдар;

командир минометной батареи старший лейтенант Баир Хандуев;

капитан 3 ранга Юрий Кукушкин", - говорится в сообщении.

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