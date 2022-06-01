Шесть офицеров-рашистов ликвидированы в Украине. ФОТОрепортаж
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Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило имена шести ликвидированных в Украине командиров рашистов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"Встречайте российских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой:
- командир взвода снайперов старший лейтенант Носков Андрей;
- старший лейтенант Горлатых Дмитрий;
- лейтенант Агарагимов Аслан;
- лейтенант Ханнанов Ильдар;
- командир минометной батареи старший лейтенант Баир Хандуев;
- капитан 3 ранга Юрий Кукушкин", - говорится в сообщении.