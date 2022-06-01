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Шесть офицеров-рашистов ликвидированы в Украине. ФОТОрепортаж

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Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило имена шести ликвидированных в Украине командиров рашистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Встречайте российских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой:

  • командир взвода снайперов старший лейтенант Носков Андрей;
  • старший лейтенант Горлатых Дмитрий;
  • лейтенант Агарагимов Аслан;
  • лейтенант Ханнанов Ильдар;
  • командир минометной батареи старший лейтенант Баир Хандуев;
  • капитан 3 ранга Юрий Кукушкин", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Роман с камнем
  • GHOST_3
    Кителёчки у них какие-то дебильные, особенно в сочетании с такими же дебильными рязанско-монголоидными рожами. Но на парад к кобзону - в самый раз.
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