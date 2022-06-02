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Беспилотники рашистов сбрасывали на Сумщине самодельные взрывные устройства, - Живицкий. ФОТО

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1 июня на территорию Краснопольской громады Сумской области российские беспилотники сбрасывали самодельные взрывные устройства.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Беспилотники рашистов сбрасывали на Сумщине самодельные взрывные устройства, - Живицкий 01

"На фото можно видеть, как они выглядят: детонатор, пластид и куча шариков для пневматического оружия. Сверху - оперение от воланчика. Вероятный радиус поражения 30-50 метров", - написал Живицкий в фейсбуке.

Беспилотники рашистов сбрасывали на Сумщине самодельные взрывные устройства, - Живицкий 02

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Беспилотники рашистов сбрасывали на Сумщине самодельные взрывные устройства, - Живицкий 03

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