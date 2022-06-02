Беспилотники рашистов сбрасывали на Сумщине самодельные взрывные устройства, - Живицкий. ФОТО
6 47412
1 июня на территорию Краснопольской громады Сумской области российские беспилотники сбрасывали самодельные взрывные устройства.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"На фото можно видеть, как они выглядят: детонатор, пластид и куча шариков для пневматического оружия. Сверху - оперение от воланчика. Вероятный радиус поражения 30-50 метров", - написал Живицкий в фейсбуке.