Воины 128-й бригады "приземлили" высокоточный дрон-камикадзе "Куб-БЛА" противника, - Генштаб. ФОТО
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Высокоточный беспилотник "Куб-БЛА" "приземлили" воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, аппарат разработан концерном "Калашников" и впервые был представлен в 2019 году. Он может зависать в воздухе и атаковать цель вертикальным пикированием.
"Куб" еще называют дроном-камикадзе, после запуска он не возвращается к оператору, а поражает цель или пикированием, или опускается на парашюте, ждет нужного момента и взрывается", - отметили в Генштабе.