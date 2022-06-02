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В Херсонской области оккупанты пытаются наняться к местным жителям на сбор клубники, - ОК "Південь". ФОТО

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В Херсонской области военные РФ, испытывая недостаток логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОК "Південь".

"На Херсонщине рашистские оккупанты, страдая от недостатка логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные известной "второй армии мира", словно гастарбайтеры, готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час", - говорится в сообщении.

В Херсонской области оккупанты пытаются наняться к местным жителям на сбор клубники, - ОК Південь 01

"Так и изучают разницу между клубникой, паляницей и оккупацией... Местные жители отмечают, что раша-гастробайтеры ведут себя нормально, работают хорошо", - добавили в ОК "Південь".


В Херсонской области оккупанты пытаются наняться к местным жителям на сбор клубники, - ОК Південь 02
В Херсонской области оккупанты пытаются наняться к местным жителям на сбор клубники, - ОК Південь 03

Топ комментарии

  • Jonathan Jones
    Полный бред!
    И суть этой "новости", и то как она написана, и сам факт её публикации.

    Пока Бутусов в "командировках" Цензор потихоньку деградирует. Эксклюзивных новостей нет. Сплошные перепечатки официальных заявлений. Честной ситуации с фронтов нет. Честной аналитики нет.
  • Player New
    Швидше повірю що грабують, допомагати збирати врожай фермерам вони можуть тільки ваті на камеру.
  • Tierre
    Попробуй откажись, когда к тебе с оружием в руках приходят.
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