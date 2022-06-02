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Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий. ФОТОрепортаж

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После полуночи, во время воздушной тревоги, российский вражеский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Сумщины.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, удары были нанесены по территории Сумского района, Краснопольской громады.

"Один дом разрушен полностью - прямое попадание ракеты. Еще несколько домов повреждены, большие разрушения в домохозяйствах", - говорится в сообщении.

Предварительно по меньшей мере три человека ранены.

"Все - гражданские жители Краснополья. Живые, сейчас в больнице. На месте происшествий работают спасатели", - резюмирует Живицкий.

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Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 01
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 02
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 03
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 04
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 05
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 06
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 07
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 08
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 09
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 10
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 11
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 12
Вражеский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, три человека ранены, большие разрушения в домохозяйствах, - Живицкий 13

Топ комментарии

  • Алекс Ков
    Відповідаю українське про у красивому асхвальті і у коломойши на рахунках😢
  • Green sheet
    Главное не стреляйте в ответ по рашистам чтобы небыла ескалации...
  • валерий коренев 41e3634f
    А как там наш напальйон современности, он вообще-то думает защищать границы страны или ему слаще пистеть кажды вечер по телеящику??? Плять, ты когда займешься своими прямыми обязанностями, а то можно и до выборов не досидеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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