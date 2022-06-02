Войска РФ в очередной раз обстреляли Славянск. Город без света. ФОТО
2 5853
Сегодня, 2 июня, в Славянске в очередной раз произошел вражеский обстрел. Разрушениям подвергся частный сектор на окраине города.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, погибших и пострадавших, к счастью, нет. Но из-за перебитой высоковольтной линии в городе нет света. Работы по возобновлению электроснабжения уже ведутся.
"Приостановлено водоснабжение, которое вчера начали восстанавливать специалисты КП "Вода Донбасса", - говорится в сообщении.
"Лучшим выходом в этой ситуации является эвакуация. Берегите себя. Собирайтесь!" – призывает Лях.