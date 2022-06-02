Войска РФ в очередной раз обстреляли Славянск. Город без света. ФОТО

Сегодня, 2 июня, в Славянске в очередной раз произошел вражеский обстрел. Разрушениям подвергся частный сектор на окраине города.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, погибших и пострадавших, к счастью, нет. Но из-за перебитой высоковольтной линии в городе нет света. Работы по возобновлению электроснабжения уже ведутся.

"Приостановлено водоснабжение, которое вчера начали восстанавливать специалисты КП "Вода Донбасса", - говорится в сообщении.

"Лучшим выходом в этой ситуации является эвакуация. Берегите себя. Собирайтесь!" – призывает Лях.





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