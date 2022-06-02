Обломки российского вертолета достали со дна Киевского моря. ФОТО

Обломки российского военного вертолета, сбитого в начале полномасштабного вторжения РФ, достали со дна Киевского моря.

Об этом сообщает ОК "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Хотел прорваться в столицу - пошел на дно Киевского моря. Один из российских вертолётов, который приземлили наши бойцы еще в начале полномасштабного вторжения, подняли со дна водохранилища", - говорится в сообщении.

"Его экипаж уже съели рыбы. А остатки подсохли на солнце, и теперь хорошо видна "вся мощь второй армии мира", - добавили в ОК.

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