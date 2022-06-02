"Бойцы в тяжелом состоянии, с ожогами и ранениями", - волонтер Юсупова просит помощи для украинских защитников. ФОТОрепортаж
Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Борты с ранеными приходят каждый день. Многие бойцы в тяжелом состоянии, с ужасными ожогами, с оторванными конечностями, с пулевыми и осколочными ранениями. Я понимаю, что много нужд на фронт, мы их тоже закрываем, но жизнь наших защитников самая ценная. Прошу помочь с приобретением.
Аппараты наружной фиксации, это то, что спасает раздробленные кости. Их производят в Украине, заказала, на понедельник будут готовы 30 штук, это 60 тыс. грн. Вак-аппарат и расходники, аппарат ждем, расходники нужно выкупить завтра, 50 штук по 750 грн и 10 контейнеров по 650 грн. Ваки очень нужны для спасения рук и ног. Общая сумма около 50 тыс. грн. Раненых привозят без одежды, покупаем футболки, шорты, майки, кофты, белье.
На фронт очень нужен дизельный генератор, там все погорело на позиции, они дорогие 55-65 тыс.
Деньгами, которые у меня есть, я закрою бензин и лекарства обезболивающие. Сегодня утром оплатила шины к автомобилю - 13 900 грн. С понедельника оплатила АЗФ для госпиталя - 70 тыс., прицел - 49 тыс., бензин - 25 тыс., на госпитале волонтерам 15 тыс., три пары берц - 5900 грн. Купили около 400 единиц одежды для раненых, тактические очки и дроны", - пишет волонтер.
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