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Эпидемия уже не просто угроза, а реальность: в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы. ФОТО

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Эпидемия в Мариуполе уже не просто опасность, а реальность.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в акватории моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы. В частности, дельфинов.

"Такие явления присущи Азову в период аномальной жары в июле. С учетом температуры и сезона начало мора рыбы может свидетельствовать лишь о наличии болезни в морской воде. Море на сегодняшний день одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть лишь предупреждением", - отметил он.

Эпидемия уже не просто угроза, а реальность: в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы 01
Эпидемия уже не просто угроза, а реальность: в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы 02
Эпидемия уже не просто угроза, а реальность: в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы 03

Смотрите также: Угроза эпидемии превращается в реальность. Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации, - Андрющенко. ФОТО

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    А з яких це пір дельфіни стали "рибою"?!!!
  • Крэйда Гібсон
    малюк дельфіна Токо умер он от того что попал в сеть, видно веревку на хвосте
  • Зэлэный_Змий
    Одна рибина - то ще не епідемія. Може її снарядом бахнуло.
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