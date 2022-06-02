За сутки россияне разрушили 23 объекта гражданской инфраструктуры Николаевщины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Повреждены шесть многоэтажек, 12 частных домов, четыре частных предприятия и другие объекты инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Ударам подвергся Николаев и пять населенных пунктов - Очаков, Шевченково, Лупарево, Лепетиха и Галициново. Есть погибшие и пострадавшие. Правоохранители документируют последствия очередных вражеских обстрелов. Продолжаются расследования уголовных производств, начатых по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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