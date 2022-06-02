Один из самых больших бесплатных фотобанков Pixabay больше не работает в РФ. ФОТО

Банк бесплатных фото Pixabay объявил о прекращении работы с российскими пользователями из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь при переходе на сайт российские пользователи видят осуждение захватнических действий кремля в Украине. Все правильно. Больше никаких фото для россиян, пока они закрывают глаза на фотографии разрушенных украинских городов и изуродованных мирных жителей. Продолжаем работать над тотальной цифровой изоляцией РФ", - говорится. в сообщении.

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"Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украине", - подчеркнули в Pixabank и посоветовали пользователям посетить страницу ООН, чтобы ознакомиться с происходящим в Украине.