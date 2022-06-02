Продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, в плен взяли шестерых оккупантов из "ЛНР", - Бутусов. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, противник захватил большую часть города. Вчера бойцы Нацгвардии захватили 6 пленных из состава 2-й мотострелковой ВС РФ - Вячеслава Сотникова, Вадима Махлая, Артема Оливинского, Сарафанова Андрея, Хвостикова Илью, Уразовского Юрия. Все они мобилизованы из Луганской области. Их бросили в лобовую атаку. Штурмовой отряд был разгромлен, российские командиры погибли, и тогда эти шестеро сдались, теперь будут жить. Ранее брали в городе пленных из состава штурмового отряда 7-й мотострелковой бригады", - отметил журналист.
По словам Бутусова, оккупанты заняли большую часть Северодонецка, в то же время украинские воины продолжают выполнять приказы и обороняться, несмотря на тяжелую обстановку. Оба моста через Северский Донец в городе русская артиллерия постоянно обстреливает.
"Фотографии этих двух мостов начали выкладывать руководители нашей власти, фотографию, где видно, в каком состоянии находится основной Синецкий мост, выложил глава Военной администрации Сергей Гайдай. Также фото мостов выкладывают журналисты зарубежных информагентств. И никто не называет во власти это "корректировкой огня", конечно, это общедоступна реальность", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.
"Украинские воины сражаются героически, противник активно применяет артиллерию, минометы калибром до 240 мм, танки и легкую бронетехнику. Сейчас в Северодонецке идет тяжелое сражение, россияне пытаются как можно быстрее захватить весь город. Причины быстрого захода и продвижения противника в Северодонецке не должны вызывать удивления, об этом много раз предупреждали", - подытожил он.