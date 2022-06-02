Сообщено о подозрении псевдоглаве администрации Чернобыевской территориальной громады, - Офис генпрокурора. ФОТО

Назначенному оккупантами псевдоголове администрации Чернобаевской ТГ сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры г. Киева поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности гражданина Украины.

По данным следствия, подозреваемый начал сотрудничать с представителями страны-агрессора. Находясь на временно оккупированной территории с. Чернобаевка Белозерского района Херсонской области он добровольно согласился на их предложение возглавить незаконный орган власти и занял должность псевдоголовы администрации Чернобаевской территориальной громады Херсонской области. До этого "назначения" подозреваемый работал начальником местной автостанции.

Также читайте: Шкарлет – педагогам: Не сотрудничайте с оккупантами. Лучше преподавать онлайн

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СВ Дарницкого УП ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении ГЗНИ СБУ.