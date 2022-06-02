Новости Фото

Минобороны РФ выдало съемки с учений в Белгороде за кадры войны в Украине, - СМИ. СКРИНШОТЫ

10 05010
Российское военное ведомство сняло пропагандистский ролик о работе ремонтных подразделений. Россияне убеждали, что видео снято в Украине, хотя на самом деле его сняли в Белгородской области.

На чистую воду лжецов вывели журналисты "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ.

Они проанализировали метаданные видео, опубликованное Минобороны РФ 12 мая, и пришли к выводу, что оно было снято не на Киевщине, где шли танковые бои, а в 375-м учебном центре Военно-космических сил РФ, расположенном в Белгороде.

"Анализ самого видео подтверждает: буксировка "поврежденного" танка происходит в районе учебной части и близлежащего садового общества "Фазенда", дома которого также видны на кадрах Минобороны", - говорится в расследовании "Настоящего времени".

Читайте также: "Какие ваши доказательства? Почему вы решили, что это российская бронемашина?", - "Там есть маркировка - буква "V", - Пескова поймали на лжи о зверствах армии РФ в Буче. ВИДЕО

Метаданные не в первый раз позволяют разоблачить россиян на лжи. Именно благодаря им на 18 февраля удалось выяснить, что видео обращений главарей террористов так называемых "ЛДНР" было записано за два дня до публикации.

Минобороны РФ выдало съемки с учений в Белгороде за кадры войны в Украине, - СМИ 01
Минобороны РФ выдало съемки с учений в Белгороде за кадры войны в Украине, - СМИ 02
Минобороны РФ выдало съемки с учений в Белгороде за кадры войны в Украине, - СМИ 03

Топ комментарии

  • Da non
    **** там викривать??! Якщо москаль щось каже, одразу зрозуміло - 3,14здить!
  • Абдурахман Ибнхотаб
    кацапи кончені ублюдки
  • Вася Шевченко f77d76ba
    даже не "союзмультфильм" ))))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости