Минобороны РФ выдало съемки с учений в Белгороде за кадры войны в Украине, - СМИ. СКРИНШОТЫ
На чистую воду лжецов вывели журналисты "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ.
Они проанализировали метаданные видео, опубликованное Минобороны РФ 12 мая, и пришли к выводу, что оно было снято не на Киевщине, где шли танковые бои, а в 375-м учебном центре Военно-космических сил РФ, расположенном в Белгороде.
"Анализ самого видео подтверждает: буксировка "поврежденного" танка происходит в районе учебной части и близлежащего садового общества "Фазенда", дома которого также видны на кадрах Минобороны", - говорится в расследовании "Настоящего времени".
Метаданные не в первый раз позволяют разоблачить россиян на лжи. Именно благодаря им на 18 февраля удалось выяснить, что видео обращений главарей террористов так называемых "ЛДНР" было записано за два дня до публикации.