Полное восстановление территориальной целостности – наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Каждому украинцу хочется, чтобы оккупированные территории были освобождены как можно скорее.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства - это наша цель. Но действовать надо осторожно, ценя жизнь", - отметил глава государства.















