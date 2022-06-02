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Полное восстановление территориальной целостности – наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь, - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Каждому украинцу хочется, чтобы оккупированные территории были освобождены как можно скорее.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства - это наша цель. Но действовать надо осторожно, ценя жизнь", - отметил глава государства.

Полное восстановление территориальной целостности – наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь, - Зеленский 01
Полное восстановление территориальной целостности – наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь, - Зеленский 02
Полное восстановление территориальной целостности – наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь, - Зеленский 03
Полное восстановление территориальной целостности – наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь, - Зеленский 04
Полное восстановление территориальной целостности – наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь, - Зеленский 05
Полное восстановление территориальной целостности – наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь, - Зеленский 06
Полное восстановление территориальной целостности – наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь, - Зеленский 07
Полное восстановление территориальной целостности – наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь, - Зеленский 08

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Топ комментарии

  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Слишком дорого обходится обучение клована народу Украины. Оплата идет самым ценным - жизнью невинных детей.
  • Mykola Trofimenko
    Та який другий термін, його за перший вже давно судити треба...
  • Mykola Trofimenko
    Уточни, півень зелений, що для тебе "усі наші території"?
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